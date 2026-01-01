Logo Tom's Hardware
7. Resident Evil 2, il remake più amato 8. Nemesis vs. Mr. X: differenze e origini 9. La saga ha venduto oltre 178 milioni di copie

10 curiosità sulla saga di Resident Evil (8 di 10)

8. Nemesis vs. Mr. X: differenze e origini

Nemesis, il cacciatore implacabile di Resident Evil 3, e Mr. X (Tyrant T-00) di Resident Evil 2 sono spesso confusi, ma presentano differenze sostanziali. Nemesis è un Tyrant potenziato con un parassita NE-α che lo rende in grado di ragionare, pianificare e addirittura usare armi da fuoco, oltre a essere capace di infettare i superstiti. Mr. X, invece, è un modello più grezzo, programmato per eliminare testimoni. Nemesis fu il primo nemico della storia del gaming progettato specificamente per 'inseguire' il giocatore tra le aree, innovando il concetto di antagonista dinamico.

8. Nemesis vs. Mr. X: differenze e origini 9. La saga ha venduto oltre 178 milioni di copie 10. Resident Evil 7 e la svolta in prima persona
+7
1. Le origini: ispirato a Sweet Home

Ti potrebbe interessare anche