10 curiosità sulla saga di Resident Evil (8 di 10)

8. Nemesis vs. Mr. X: differenze e origini

Nemesis, il cacciatore implacabile di Resident Evil 3, e Mr. X (Tyrant T-00) di Resident Evil 2 sono spesso confusi, ma presentano differenze sostanziali. Nemesis è un Tyrant potenziato con un parassita NE-α che lo rende in grado di ragionare, pianificare e addirittura usare armi da fuoco, oltre a essere capace di infettare i superstiti. Mr. X, invece, è un modello più grezzo, programmato per eliminare testimoni. Nemesis fu il primo nemico della storia del gaming progettato specificamente per 'inseguire' il giocatore tra le aree, innovando il concetto di antagonista dinamico.