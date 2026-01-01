10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (8 di 10)

Alone in the Dark (2024)

Il ritorno del "padre" dei survival horror prova a reclamare il suo trono puntando forte sulla narrazione e sull'atmosfera noir. Ambientato nella villa Derceto negli anni '20, il gioco ti permette di scegliere tra due protagonisti interpretati da attori del calibro di David Harbour e Jodie Comer. Sebbene il combattimento sia leggermente più spigoloso rispetto ai titoli Capcom, Alone in the Dark eccelle nella creazione di un ambiente interconnesso dove ogni porta chiusa rappresenta un puzzle da risolvere. La trama mescola voodoo, orrore psicologico e investigazione, offrendo una visione diversa della gestione degli spazi e della narrazione ambientale, pur rimanendo fedele alla struttura di esplorazione della villa che ha ispirato il primo Resident Evil.