Still Wakes the Deep

Dagli autori di Everybody's Gone to the Rapture, questo horror si allontana dal combattimento tradizionale per concentrarsi su una tensione viscerale e un body horror di altissimo livello. Sei un operaio su una piattaforma petrolifera scozzese nel 1975, quando un evento catastrofico libera una minaccia ultraterrena che inizia a mutare i tuoi colleghi. Non ci sono pistole o armi magiche: la tua unica difesa è la conoscenza della struttura e la capacità di muoverti in silenzio tra corridoi che stanno letteralmente affondando nel mare. La forza del gioco risiede nell'incredibile recitazione vocale e in un'ambientazione marittima che trasmette un senso di isolamento e claustrofobia che pochi altri titoli riescono a eguagliare.