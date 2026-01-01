10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (7 di 10)

Crow Country

Con uno stile visivo che mescola personaggi in stile "chibi" e scenari pre-renderizzati che gridano anni '90, Crow Country riesce a catturare perfettamente quella strana magia fatta di inquietudine e fascino. Il gioco si svolge in un parco divertimenti abbandonato, dove la protagonista Mara Forest deve scoprire cosa sia successo al proprietario, Edward Crow. Nonostante l'aspetto apparentemente meno "serio", il game design è solidissimo e ricalca i canoni del survival horror classico: chiavi speciali, backtracking intelligente e una gestione delle munizioni che non ti fa mai sentire del tutto al sicuro. È un'esperienza più breve rispetto a un AAA, ma densa di atmosfera e con un mistero che ti tiene incollato allo schermo fino alla fine.