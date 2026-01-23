10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (10 di 10)

Alien Isolation

Nonostante gli anni sulle spalle, Alien: Isolation rimane lo standard aureo per quanto riguarda i nemici "stalker" imbattibili. Nei panni di Amanda Ripley sulla stazione Sevastopol, dovrai sopravvivere a un singolo Xenomorfo guidato da un'intelligenza artificiale imprevedibile e terrificante. Il gioco cattura perfettamente l'estetica del film originale del 1979 e la traduce in meccaniche survival horror pure: crafting di fortuna, sensori di movimento che emettono rumori pericolosi e una gestione delle risorse dove anche un singolo fumogeno può fare la differenza tra la vita e la morte. È un'esperienza lunga e logorante, che ti insegnerà a temere ogni rumore metallico nei condotti di ventilazione, proprio come se fossi inseguito dalla mutazione più letale mai concepita.