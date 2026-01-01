10 giochi horror in attesa di Resident Evil Requiem (6 di 10)

Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker rappresenta una svolta radicale per la serie di Frictional Games, introducendo elementi di gameplay emergente che ricordano molto la pressione costante esercitata da Mr. X o Nemesis. Sei intrappolato in un bunker della Prima Guerra Mondiale con una creatura che ti dà la caccia costantemente, reagendo a ogni rumore che fai. A differenza dei titoli precedenti, qui hai una pistola e delle risorse per difenderti, ma i proiettili sono rarissimi e la luce elettrica dipende da un generatore a benzina che va ricaricato manualmente. Ogni escursione nel buio è un rischio calcolato: dovrai imparare la mappa e trovare soluzioni creative per superare ostacoli, sapendo che il mostro impara dai tuoi comportamenti e può spuntare da qualsiasi condotto di ventilazione.