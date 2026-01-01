10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (6 di 10)

Master of Orion 2: Battle at Antares

Master of Orion 2 è il manuale d'uso per ogni strategia spaziale 4X moderna. Uscito nel 1996, permette una personalizzazione senza precedenti, consentendo al giocatore di creare la propria razza aliena scegliendo tratti genetici e filosofie sociali. La gestione del proprio impero galattico spazia dalla colonizzazione di pianeti diversi per clima e gravità alla progettazione millimetrica delle proprie navi spaziali, scegliendo ogni singolo modulo di armamento. La minaccia degli Antarans, una razza extradimensionale che attacca casualmente, aggiunge un senso di urgenza costante. Il sistema diplomatico e il senato galattico offrono vie per la vittoria che non passano necessariamente per lo sterminio, rendendo ogni partita un complesso intreccio di alleanze e tradimenti tecnologici. È un gioco di una profondità abissale, dove ogni decisione ha ripercussioni su scala galattica.