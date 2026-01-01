10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (8 di 10)

Dune 2000

Westwood Studios è tornata su Arrakis nel 1998 con Dune 2000, un remake che ha cercato di modernizzare il leggendario Dune II (il padre di tutti gli RTS). Sebbene la struttura di base sia classica (raccogli la Spezia, costruisci la base, distruggi il nemico) l'ambientazione tratta dall'universo di Frank Herbert conferisce al gioco un'atmosfera densa e torrida. La lotta tra le case Atreides, Harkonnen e Ordos è arricchita da filmati di alta qualità e da una colonna sonora desertica e inquietante. La minaccia non sono solo i soldati nemici, ma il pianeta stesso: le scosse dei tuoi edifici e il movimento delle truppe possono attirare i giganteschi Vermi delle Sabbie, capaci di inghiottire i tuoi preziosi raccoglitori in un secondo. Dune 2000 rimane un tributo fondamentale alla fantascienza, un gioco dove il controllo della risorsa più preziosa dell'universo giustifica ogni atrocità tattica.