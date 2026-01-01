10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (7 di 10)

Civilization 2

Pubblicato nel 1996, Civilization 2 ha preso il concetto di "4X" (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) e lo ha reso un'ossessione globale. Il passaggio alla visuale isometrica ha dato al gioco una profondità visiva che mancava al primo capitolo, ma la vera magia risiedeva nella complessità del sistema. Guidare un popolo dall'età della pietra fino alla colonizzazione spaziale richiede un equilibrio precario tra diplomazia, ricerca scientifica e forza militare. Chi non ricorda il bizzarro "consiglio" di ministri in filmati reali che discutevano animatamente sulle tue scelte di governo? O l'aggressività nucleare di Gandhi, diventata un meme storico? Civ 2 è il gioco che ha reso accettabile passare intere notti a dire "ancora un solo turno", grazie a un albero delle tecnologie ramificato e a una varietà di vittorie che permettevano di vincere tanto con la cultura quanto con i carri armati.