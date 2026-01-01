10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (9 di 10)

Heroes 3: Might & Magic

Considerato quasi universalmente l'apice della serie, Heroes 3 (1999) è il re della strategia a turni fantasy. Il gioco ti sfida a esplorare una mappa ricca di segreti, risorse e creature mitologiche utilizzando eroi che guidano eserciti variegati. La gestione delle città (ognuna con il proprio stile architettonico e truppe specifiche, dai Dragoni Neri delle segrete agli Angeli del Castello) è profonda e gratificante. Il sistema di combattimento su griglia esagonale trasforma ogni scontro in una partita a scacchi magica, dove un incantesimo lanciato al momento giusto può ribaltare le sorti di una guerra. La bellezza dei suoi sprite 2D, ancora oggi vibranti e dettagliati, unita a una colonna sonora orchestrale da brividi, crea un'esperienza ipnotica. È il gioco perfetto per il "hotseat", capace di distruggere amicizie storiche anche solo per il possesso di una piccola miniera d'oro.