10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (5 di 10)

Age of Empires 2: The Age of Kings

Se dovessimo scegliere un gioco per rappresentare l'intero genere, molti punterebbero su Age of Empires 2. Rilasciato nel 1999, ha perfezionato la formula della strategia storica. Dagli edifici che cambiano estetica in base all'epoca ai suoni iconici come il "Wololo" o il rumore dei trabucchi che si aprono, ogni dettaglio è scolpito nella memoria collettiva. Il gioco offre un bilanciamento magistrale tra le diverse civiltà, ognuna con un'unità unica (come i Longbowmen inglesi o i Samurai giapponesi) e tecnologie specifiche. Le campagne storiche basate su figure come Giovanna d'Arco o Gengis Khan non sono solo divertenti, ma hanno insegnato la storia medievale a intere generazioni. La sua longevità è leggendaria: ancora oggi, nel 2026, continua a ricevere espansioni e aggiornamenti tramite la Definitive Edition, a dimostrazione che una base solida non invecchia mai veramente.