10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (4 di 10)

Stronghold Crusader

Mentre altri RTS puntano sulla conquista globale, Stronghold Crusader si concentra sulla gestione millimetrica di un castello medievale sotto il sole cocente della Terra Santa. È un ibrido unico tra un simulatore di città e un gioco di strategia bellica. Devi gestire la felicità dei tuoi sudditi, la produzione di cibo e la filiera delle armi, il tutto mentre costruisci mura imponenti e fossati per difenderti dagli attacchi dei signori locali come il Lupo o il Califfo. La fisica del gioco rimane ancora oggi sorprendente per l'epoca in cui venne rilasciato: il fuoco si propaga realisticamente tra gli edifici e le frecce risentono dell'altezza delle torri. Sentire l'araldo gridare "Sire, il granaio è vuoto!" o "il legname non basta" è ancora un trauma condiviso da milioni di giocatori. Crusader ha affinato la formula del capitolo originale, aggiungendo unità arabe mercenarie e un'atmosfera mediorientale indimenticabile, rendendolo il simulatore di castelli definitivo.