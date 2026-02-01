Mentre altri RTS puntano sulla conquista globale, Stronghold Crusader si concentra sulla gestione millimetrica di un castello medievale sotto il sole cocente della Terra Santa. È un ibrido unico tra un simulatore di città e un gioco di strategia bellica. Devi gestire la felicità dei tuoi sudditi, la produzione di cibo e la filiera delle armi, il tutto mentre costruisci mura imponenti e fossati per difenderti dagli attacchi dei signori locali come il Lupo o il Califfo. La fisica del gioco rimane ancora oggi sorprendente per l'epoca in cui venne rilasciato: il fuoco si propaga realisticamente tra gli edifici e le frecce risentono dell'altezza delle torri. Sentire l'araldo gridare "Sire, il granaio è vuoto!" o "il legname non basta" è ancora un trauma condiviso da milioni di giocatori. Crusader ha affinato la formula del capitolo originale, aggiungendo unità arabe mercenarie e un'atmosfera mediorientale indimenticabile, rendendolo il simulatore di castelli definitivo.
