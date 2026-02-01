10 videogiochi di strategia che hanno fatto la storia (3 di 10)

Command & Conquer

Command & Conquer è nato nel 1995 dalla mente di Westwood Studios, questo titolo ha introdotto il mondo all'eterna lotta tra la GDI e la Fratellanza di Nod, guidata dal carismatico e immortale Kane. Il gioco ha definito l'estetica degli RTS degli anni '90: filmati in live-action (FMV) con attori reali, una colonna sonora rock-industrial martellante e un sistema di costruzione basato su una barra laterale intuitiva. Il fulcro di tutto è il Tiberium, una sostanza aliena preziosa quanto letale che infesta la terra e funge da unica risorsa. Il gameplay è rapido, punitivo e incentrato sulla forza bruta, con unità rimaste nella leggenda come il carro armato Mammoth o il raggio orbitale della GDI (ION Cannon). Tiberian Dawn non ha solo creato un franchise, ma ha dato al genere una veste cinematografica e "sporca" che ancora oggi trasuda fascino industrial.