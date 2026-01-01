I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (4 di 10)

4. Tropico 5 (2014) – Haemimont Games

La serie Tropico occupa una nicchia irrinunciabile nel panorama dei city builder grazie al suo tono satirico e alla sua personalità spiccata. In Tropico 5, il giocatore veste i panni di "El Presidente", dittatore benevolo (o meno) di un'isola caraibica immaginaria. Il gioco abbraccia quattro ere storiche, dalla colonizzazione fino all'era moderna, e mescola la gestione economica e politica con momenti di puro umorismo. La necessità di bilanciare le fazioni interne, le potenze straniere e il benessere dei cittadini (detti "Tropicani") lo rende straordinariamente coinvolgente e originale.