I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (5 di 10)

5. Caesar III (1998) – Impressions Games

Caesar III è un caposaldo del genere city builder ambientato nell'antica Roma e uno dei titoli più influenti degli anni '90. Sviluppato da Impressions Games, mette il giocatore a capo di province romane da governare costruendo strade, acquedotti, templi, terme e strutture militari. La complessità della simulazione, con walker (personaggi che percorrono fisicamente le strade per fornire servizi) e una gestione capillare dell'ordine pubblico e della soddisfazione dei cittadini, ne fa ancora oggi un titolo apprezzatissimo. Caesar III ha ispirato direttamente Pharaoh, Zeus e numerosi altri titoli storici del genere.