I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (6 di 10)

6. Frostpunk (2018) – 11 bit studios

Frostpunk è una fusione magistrale tra city builder e survival game, ambientato in un mondo post-apocalittico travolto da un'era glaciale. Sviluppato dagli stessi creatori di This War of Mine, il gioco mette il giocatore di fronte a scelte morali difficilissime per garantire la sopravvivenza dell'ultima città dell'umanità. La gestione del calore, delle risorse, della manodopera e del morale dei cittadini si intreccia con una narrativa potente e decisioni etiche che pesano sulla coscienza. La sua atmosfera steampunk, la colonna sonora evocativa e la tensione costante lo rendono un'esperienza indimenticabile.