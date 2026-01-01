I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (7 di 10)

7. Banished (2014) – Shining Rock Software

Banished è un city builder sviluppato quasi interamente da una sola persona, Luke Hodorowicz, e rappresenta uno dei progetti indie più sorprendenti del genere. Il giocatore guida un gruppo di esiliati che devono costruire una comunità autosufficiente in un ambiente medievale ostile. A differenza di altri city builder, Banished non ha obiettivi militari né avversari: il vero nemico è la natura, le epidemie e la gestione demografica. La sua semplicità apparente nasconde una profondità simulativa notevole, dove un singolo errore di pianificazione può portare alla morte per stenti dell'intera popolazione. Ancora oggi molto giocato grazie alle mod.