I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (3 di 10)

3. Anno 1800 (2019) – Ubisoft Blue Byte

Anno 1800 è il capitolo più riuscito dell'intera serie Anno e uno dei city builder più profondi e affascinanti degli ultimi anni. Ambientato nell'era della Rivoluzione Industriale del XIX secolo, combina la costruzione di città con la gestione di catene di produzione complesse, il commercio marittimo e la colonizzazione di territori nel Nuovo Mondo. Il gioco è stato supportato per anni con numerosi DLC che hanno aggiunto nuovi livelli di complessità. La cura grafica, l'attenzione storica e la soddisfazione nel vedere la propria città espandersi lo rendono un'esperienza unica nel suo genere.