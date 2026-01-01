I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (8 di 10)

8. Pharaoh (1999) – Impressions Games / Sierra Entertainment

Pharaoh è un pilastro intramontabile dei city-builder storici, un viaggio epico che attraversa secoli di civiltà lungo le fertili rive del Nilo. Sviluppato dai maestri del genere che diedero vita a Caesar, il gioco sfida il giocatore a ergere una nazione dal nulla, gestendo la complessa rete di agricoltura dipendente dalle piene cicliche del fiume, il commercio marittimo e il mutevole favore delle divinità egizie. La pianificazione urbana meticolosa si fonde con la costruzione monumentale di piramidi, templi e obelischi, imprese titaniche che richiedono decenni di gioco e una gestione oculata di risorse e manodopera. Con la sua colonna sonora ipnotica, l'estetica vibrante e una profondità gestionale che premia la lungimiranza, Pharaoh rimane l'esperienza definitiva per chiunque voglia vestire i panni di un architetto dell'eternità.