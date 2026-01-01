I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (9 di 10)

9. The Settlers II (1996) – Blue Byte

The Settlers II è uno dei city builder più amati degli anni '90, sviluppato da Blue Byte. Ambientato in un mondo fantasy con estetica medievale, il gioco si distingue per il suo sistema di catene produttive intricatissime e per la gestione dei "settlers", piccoli personaggi animati che trasportano fisicamente le risorse lungo le strade. La costruzione di una rete logistica efficiente è il cuore del gameplay: ogni edificio richiede materie prime specifiche trasportate da lavoratori dedicati. Pur avendo una componente militare, il focus principale rimane sulla pianificazione urbana ed economica. Ancora oggi considerato un classico imprescindibile.