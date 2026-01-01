I 10 migliori videogiochi city builder di sempre su PC (10 di 10)

10. Manor Lords (2024) – Slavic Magic

Manor Lords è una delle sorprese più attese e apprezzate degli ultimi anni, sviluppato dal solo Greg Styczeń e pubblicato da Hooded Horse in Early Access nel 2024. Ambientato nell'Europa medievale del XIV-XV secolo, fonde in modo innovativo la gestione di un borgo medievale con elementi di strategia in tempo reale durante le battaglie. La grafica è di livello straordinario per un titolo indie, con villagi che si espandono organicamente seguendo le strade costruite dal giocatore. La gestione dell'approvvigionamento, della popolazione e dei commerci è profonda e soddisfacente. Nonostante sia ancora in Early Access, ha superato il milione di copie vendute in pochi giorni, diventando uno dei fenomeni del 2024.