Game Boy Color: dopo 20 anni sta per uscire un nuovo gioco

Per chi è nato tra gli anni 80 e 90 sicuramente ricorderà le giornate passate con il proprio inseparabile Game Boy Color. La console portatile targata Nintendo ha venduto centinaia di milioni di unità in tutto il mondo, proponendo dei titoli incredibilmente validi. Se citiamo Infinity probabilmente la maggior parte di voi non sa di cosa stiamo parlando, ebbene si trattava di un GDR che sarebbe dovuto uscire nel lontano 2001 ma lo sviluppo venne cancellato prima che potesse concludersi. A distanza di circa 20 anni, grazie alla campagna Kickstarter, potrebbe riuscire a vedere finalmente la luce.

Incube8 Games ha lanciato quindi il sito ufficiale per Infinty con lo scopo di completarlo e farlo uscire successivamente per Game Boy Color grazie alla produzione di cartucce. La versione fisica sarà curata dai ragazzi di Retro Modding oltre ad alcuni degli sviluppatori ufficiali. Il gioco promette più di 20 ore giocabili, centinaia di oggetti, 40 armi, 20 magie ed oltre 50 aree tutte esplorabili. Il team ha pubblicato un breve trailer che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia.

La campagna Kickstarter non è ancora iniziata ufficialmente, ma l’intento è quella di cominciarla proprio quest’anno. Se siete interessati al progetto vi lasceremo la pagina ufficiale da poter supportare. Infinity risulta essere un titolo davvero valido, con quello stile retro che ha sempre affascinato il pubblico. Un vero peccato non averlo provato ai tempi perché a vederlo risulta essere davvero un’opera incredibile.

Cominciate a spolverare il vostro vecchio amico, è probabile che sia arrivata l’ora di riaccenderlo e buttarsi in una nuova avventura. Vi faremo sapere ovviamente altri dettagli riguardanti Infinity, il GDR che potrebbe vedere finalmente la luce presto per Game Boy Color. Seguite le pagine di GameDivision per scoprire tutte le informazioni aggiuntive dal team di sviluppo.