Il catalogo di Xbox Game Pass (vi potete abbonare tramite Instant-Gaming) si arricchisce di nuovi titoli che promettono di soddisfare ogni tipo di giocatore, mentre alcuni classici fanno il loro ritorno nella libreria del servizio di abbonamento Microsoft. Dall'horror suggestivo ai giochi di piattaforma cooperativi, dalla fantascienza cyberpunk ai remake di capolavori JRPG, l'offerta di luglio presenta una varietà impressionante. Nel frattempo, la piattaforma Retro Classics celebra un traguardo significativo, raggiungendo oltre un milione di giocatori dalla sua introduzione.

Tra i titoli immediatamente disponibili spicca Little Nightmares II, l'inquietante avventura che riporta i giocatori nell'universo distorto creato dalle trasmissioni di una torre misteriosa. Il protagonista Mono dovrà affrontare una collezione di nuovi incubi in un mondo dove l'orrore si mescola al fascino visivo caratteristico della serie. Rise of the Tomb Raider torna invece nella libreria Game Pass, offrendo ai giocatori l'opportunità di accompagnare Lara Croft nella sua prima spedizione archeologica attraverso ambienti mozzafiato ma letali.

I prossimi giorni vedranno l'arrivo di due titoli che hanno segnato la storia dei giochi di ruolo giapponesi. Legend of Mana, disponibile dal 2 luglio, invita i giocatori a esplorare il mondo di Fa'Diel alla ricerca del leggendario Albero del Mana, con una colonna sonora riarrangiata e miglioramenti grafici che valorizzano l'esperienza originale. Trials of Mana, anch'esso in arrivo il 2 luglio, rappresenta invece il remake tridimensionale del classico RPG, arricchito da doppiaggio dei personaggi, sistema di abilità rinnovato e un episodio inedito che espande la narrazione originale.

La dimensione sociale del gaming trova espressione in Ultimate Chicken Horse, titolo in arrivo il 3 luglio che trasforma il concetto tradizionale di platform game. I giocatori costruiscono collaborativamente i livelli mentre affrontano la sfida, piazzando trappole mortali prima di tentare di raggiungere il traguardo. La meccanica di gioco permette sessioni online o locali con amici, sperimentando piattaforme diverse in ambientazioni bizzarre progettate per creare momenti di divertimento e frustrazione condivisa.

L'8 luglio segna il ritorno di The Ascent, lo sparatutto RPG ambientato in un futuro cyberpunk dove la mega corporazione che controlla ogni aspetto della vita è appena crollata. Il gioco offre sia modalità single-player che cooperativa, sfidando i giocatori a sopravvivere in un mondo post-corporativo. Due giorni dopo arriva Minami Lane, un'esperienza completamente opposta che abbraccia la filosofia zen della gestione urbana: i giocatori dovranno costruire e amministrare una strada di ispirazione giapponese, assicurandosi che tutti gli abitanti siano felici e osservando lo svolgersi delle loro vite quotidiane.

L'11 luglio rappresenta una data cruciale per gli appassionati di sport estremi con l'arrivo di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Il ritorno della leggendaria serie promette tutto ciò che ha reso celebre il franchise, ma potenziato con nuovi skater, parchi inediti, trick più spettacolari e una colonna sonora esplosiva. I membri Game Pass potranno accedere al gioco con tre giorni di anticipo a partire dall'8 luglio, inclusi personaggi esclusivi come Doom Slayer e The Revenant attraverso il Deluxe Edition Upgrade.

Il 15 luglio chiude questo ricco programma di rilasci con il ritorno di High On Life, il bizzarro sparatutto che ha conquistato i giocatori con la sua premessa assurda. L'umanità si trova minacciata da un cartello alieno che vuole utilizzare gli esseri umani come droghe, e spetta al giocatore fare squadra con armi dotate di personalità carismatiche per sconfiggere Garmantuous e la sua banda di criminali extraterrestri.

Il successo di Retro Classics, frutto della collaborazione con Antstream Arcade, dimostra l'interesse persistente per i giochi vintage. La piattaforma ha recentemente aggiunto nuovi titoli come Cosmic Commuter, Heart of China, Skiing, Solar Storm e Subterranea, mentre sono già previsti nuovi tornei, sfide comunitarie e ulteriori giochi. Parallelamente, i giocatori dovranno prepararsi ai saluti: il 15 luglio vedranno partire dalla libreria Game Pass titoli come Flock, Mafia Definitive Edition, Magical Delicacy, Tchia, The Callisto Protocol e The Case of the Golden Idol, anche se resta disponibile lo sconto fino al 20% per l'acquisto definitivo.