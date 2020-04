Games with Gold di aprile: uno dei giochi è stato sostituito da Microsoft?

Nei Games with Gold di aprile, annunciati alla fine del mese di marzo potrebbe esserci stato un cambiamento, riguardo la sostituzione di un titolo presente nella lista con un altro. Come sappiamo, i Games with Gold di aprile 2020, confermati fino ad oggi sono: Project CARS 2 disponibile dal 1 al 30 aprile, Knight of Pen & Paper giocabile dal 16 fino al 15 maggio, Fable Anniversary dal primo al 15 aprile mentre Toybox Turbos dal 16 al 30 aprile.

Stando a quando riferito da diversi utenti Microsoft proprio quest’ultimo sarebbe stato oggetto di cambiamento con Blinx: The Time Sweeper. Al momento vi invitiamo a prendere con le pinze la notizia, dato che la comunicazione inviata ad alcuni utenti non è stata ancora riportata sul blog ufficiale di Major Nelson. Non è da escludere che l’iniziativa intrapresa potrà valere solo per alcune singole regioni di Xbox Live a causa dei diritti di pubblicazione.

In attesa di saperne qualcosa in più a riguardo della faccenda, Blinx: The Time Swepper rappresenterebbe un’introduzione interessante nel catalogo dei Games with Gold. Per chi non lo conoscesse si tratta di un platfom adventure 3D uscito originariamente sulla prima Xbox, caratterizzato da un look molto cartoonesco il protagonista dell’avventura sarà dotato di una particolare meccanica di manipolazione del tempo.

Un titolo divertente ma soprattutto interessante, che se arriverà in forma ufficiosa nel catalogo dei Games with Gold meriterà di essere giocato, inoltre vista anche la restrizione emanata dagli enti governativi sul rimanere a casa a causa dell’emergenza sanitaria, quale occasione migliore se non quella di recuperarlo. Nel frattempo i primi due titoli della lista Games with Gold, Project CARS 2 e Fable Anniversary sono già disponibili per il download.

Fateci sapere con un commento se siete soddisfatti di questo cambiamento o se vi aspettavate qualcosa di diverso. Inoltre vi informiamo che in questi giorni sono stati annunciati dalla concorrenza i giochi gratis del PlayStation Plus di aprile a cui trovate al link correlato.