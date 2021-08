Gamescom 2021: due ore ricche di annunci nell’evento di Geoff Keighley

Passato il periodo E3, gli appassionati puntano dritti verso la Gamescom 2021, l’evento estivo che, insieme al Tokyo Game Show, va a chiudere questa stagione degli annunci. Come è ormai diventata un’abitudine, il noto presentatore Geoff Keighly ha organizzato un nuovo evento della serie Opening Night Live anche per la fiera di Colonia. Proprio in queste ore, lo stesso Keighley ha svelato alcuni dettagli che ci aspettano nel nuovo show digitale.

La Gamescom Opening Night Live verrà trasmessa il prossimo mercoledì 25 agosto a partire dalle ore 20:00, orario italiano. Come al solito si tratterà di una trasmissione in diretta dalla durata di due ore che ci fornirà un nuovo sguardo ai più importanti videogiochi in uscita in questo periodo e anche oltre. il primo evento della Gamescom 2021 sarà in streaming e potrete guardarlo ovunque vogliate dato che verrà trasmesso su più canali Twitch che su YouTube.

Ad annunciare questi primi dettagli sull’evento della Gamescom 2021 è stato lo stesso Geoff Keighley direttamente sui propri account social. Come accade ormai da qualche anno, il noto presentatore statunitense sta lavorando duramente per regalarci uno show ricco di annunci e novità sui titoli più caldi del momento, anche se sarà difficile ripetere un momento come quello del ritorno di Elden Ring allo scorso E3 2021.

3 weeks from today, get a new look at this holiday's biggest upcoming video games and what lies beyond…@gamescom Opening Night Live

A live two hour showcase

Streaming & Co-Streaming Everywhere

Wednesday, August 25

11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CET pic.twitter.com/h8C12vtvri

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 4, 2021