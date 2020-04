GameStop: la catena ordina la chiusura di un negozio a Boston durante il lockdown

La catena di GameStop questa mattina ha ordinato la chiusura di uno dei punti vendita residente a Boston, che nonostante il lockdown ha continuato in questi giorni a servire i suoi clienti tenendo aperto il negozio. Stando al giornale The Boston Globe, il dipartimento che si occupa di controllare le disposizioni legislative ha diramato l’ordine di martedì scorso, dopo aver verificato che il negozio di Dorchester ha continuato ad operare nonostante la chiusura disposta dalla compagnia.

Secondo quanto riportato nell’articolo della testata giornalistica, lo staff del negozio vendeva i videogiochi attraverso un foro situato sulla porta, indossando guanti o sacchetti di plastica di GameStop avvolti sulle loro mani, secondo le istruzioni consigliate da una email interna della società.

Ricordiamo che lo scorso 24 marzo nello stato del Massachussets era stato ordinato la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali, appunto per evitare di diffondere la pandemia di Coronavirus attualmente in corso. Nonostante la chiusura dei punti vendita della catena GameStop, l’azienda in queste settimane è rimasta continuamente operativa nella vendita online, spedendo i prodotti arrivati sul mercato direttamente a casa di coloro che avevano preordinato la loro copia.

In merito all’accaduto il proprietario del negozio non ha ricevuto nessuna multa, ma solo l’ordine di cessare l’attività, purtroppo non c’è modo di sapere se anche altri negozianti di GameStop situati negli Stati Uniti siano rimasti aperti nonostante l’ordinanza emanata dagli enti governativi. Non proprio un periodo roseo per la multinazionale, che quest’anno prevede di cessare completamente l’attività di ben 32o negozio in tutto il mondo, secondo quanto dichiarato da Jim Bell.

In attesa di saperne qualcosa in più sulla questione, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito, inoltre vi ricordiamo che le copie fisiche dei giochi prenotati online rispetteranno la data di consegna prevista.