Vuoi dare la PS4 Pro a GameStop? Sei tu a doverli pagare

Nel bizzarro mondo del commercio di prodotti usati, GameStop ha raggiunto nuove vette di assurdità, come dimostra l'esperienza surreale di un cliente che, anziché ricevere denaro per la vendita della propria console, si è ritrovato a dover pagare l'azienda. Un paradosso commerciale che solleva interrogativi sulle pratiche di valutazione dell'usato nel settore videoludico e sulla sostenibilità di certi modelli di business in un'economia che, almeno sulla carta, viene descritta come "forte". La storia di questo cliente, diventata virale sui social media, rappresenta perfettamente il divario tra le aspettative dei consumatori e la realtà delle politiche commerciali di alcune catene specializzate.

Foto di StockSnap da Pixabay

La vicenda ha dell'incredibile: un cliente si presenta in negozio con una PlayStation 4 Pro (la PS5 è acquistabile su Amazon), sperando di ricavare circa 70 dollari dalla vendita. Tuttavia, avendo conservato il controller DualShock 4 e il cavo HDMI per uso personale, si ritrova con una proposta che sfida ogni logica commerciale: anziché ricevere denaro, dovrebbe pagare 5 dollari a GameStop per cedere la sua console.

"Non sono passato all'incasso, ovviamente", racconta il protagonista di questa surreale esperienza. "Il commesso è stato gentilissimo e continuava a ripetermi che probabilmente non avrei guadagnato molto, ma quando il registratore di cassa ha mostrato che dovevo pagare, entrambi abbiamo reagito con un 'è assurdo' e me ne sono andato".

Il meccanismo che ha portato a questo risultato paradossale merita di essere analizzato. GameStop applica detrazioni progressive sul valore di permuta: una per la mancanza del controller, un'altra per l'assenza del cavo HDMI, e un'ulteriore per il cavo USB necessario a ricaricare il controller. A queste si aggiunge una penalizzazione per i clienti non iscritti al programma fedeltà "Pro Member".

L'esperienza con la PlayStation 4 Pro non è stata un caso isolato. Lo stesso cliente ha tentato di vendere anche un Xbox One base, consapevole che il guadagno sarebbe stato minimo. Il risultato? Ancora più sorprendente: avrebbe dovuto pagare oltre 20 dollari per "vendere" la sua console a GameStop.

Questi episodi sollevano interrogativi sul modello di business basato sul mercato dell'usato. "GameStop deve davvero essere in difficoltà per ricorrere a tattiche del genere", osserva il cliente, evidenziando il paradosso di un'economia definita ufficialmente "forte" ma che si manifesta in pratiche commerciali quanto meno discutibili.

La rivoluzione digitale ha profondamente trasformato il mercato videoludico, con un numero crescente di acquisti effettuati online e un progressivo abbandono dei supporti fisici. In questo contesto, catene come GameStop, storicamente fondate sulla compravendita di giochi fisici e console usate, si trovano a dover reinventare il proprio modello di business in un ambiente sempre più competitivo.

Alternative nel mercato dell'usato

Di fronte a esperienze come questa, molti giocatori stanno esplorando canali alternativi per la vendita delle proprie console e videogiochi usati. Piattaforme come eBay, Facebook Marketplace o gruppi di scambio dedicati offrono spesso valutazioni più vantaggiose rispetto ai rivenditori tradizionali, pur richiedendo un maggiore impegno da parte del venditore.

La disparità tra le valutazioni proposte da GameStop e il valore di mercato percepito dai consumatori è diventata oggetto di meme e battute ricorrenti nella comunità videoludica, a testimonianza di quanto questa problematica sia diffusa e riconosciuta tra gli appassionati.