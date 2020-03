La GDC 2020 tornerà ad agosto con un evento estivo

La conferma della posticipazione della GDC 2020 è arrivata giusto qualche settimana fa, quando la delicata situazione globale causata dall’epidemia di Coronavirus ha fatto saltare diverse fiere ed eventi anche nel settore videoludico. Dopo la GDC, anche l’E3 2020 è stato ufficialmente cancellato, mentre per il momento la Gamescom sembrerebbe essere confermata verso la fine del mese di agosto.

Di recente però, gli organizzatori della GDC 2020 hanno annunciato che l’evento dedicato agli sviluppatori tornerà il prossimo agosto con un’edizione estiva. La fiera con sede a San Francisco aprirà le porte il 4 agosto e si concluderà il 6. L’evento di tre giorni manterrà gli stessi panel della tradizionale GDC, insieme a un’area espositiva che sarà aperta dal 5 al 6 agosto.

La GDC Summer introdurrà anche una serie di micro conferenze e uno spazio dedicato a diverse sessioni che tratteranno argomenti legati allo sviluppo come: la gestione del lancio di un videogioco. Insieme a queste nuove informazioni, gli organizzatori dell’evento hanno affermato che continueranno a monitorare la situazione con i dettagli che verranno forniti dai funzionari sanitari affinché si possa “garantire un evento sicuro e avvincente per tutti”.

Mentre la GDC tornerà con un nuovo appuntamento estivo, l’ESA ha deciso di annullare l’E3 2020, lasciando alle compagnie che avrebbero dovuto tenere le conferenze in quel periodo, la possibilità di proporre diverse eventi digitali. Non ci resta che scoprire come verranno affrontate questi eventi digitali e in quale periodo verranno trasmessi. Cosa ne pensate del ritorno della GDC 2020?