Gears 5 avrà a breve una photo mode

A quanto pare Gears 5 riceverà a breve una photo mode, colmando quella che per molti utenti è un'assenza decisamente importante

Un titolo che ha decisamente catalizzato l’attenzione negli ultimi giorni è sicuramente Gears 5, con il lavoro di The Coalition che è riuscito a convincere sia i fan che i vari addetti ai lavori. Un successo coadiuvato anche da un aspetto tecnico e grafico assolutamente di primissimo piano, addirittura un vero e proprio capolavoro secondo Digital Foundry.

L’impatto visivo è talmente elevato che diversi utenti si stanno attualmente addirittura lamentando, a causa dell’assenza di una photo mode che permetta loro di immortalare i vari scenari dipinti da The Coalition per Gears 5.

Fortunatamente per avere anche questa opportunità non ci sarà da attendere molto: Rod Fergusson in persona ha infatti risposto direttamente ad una di queste richieste su Twitter, invitando i numerosi fan del titolo semplicemente a pazientare. A questo punto basterà quindi attendere ancora poco e potremo avere tra le mani anche questa tanto agognata photo mode sul celebre titolo.

Gears 5, anche allo stato attuale senza photo mode, è comunque un prodotto a dir poco clamoroso. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti siamo di fronte a qualcosa di altissimo livello: “dopo un periodo d’incertezza il Re è tornato: Gears torna a rappresentare con forza e orgoglio la categoria degli shooter in terza persona, guardando ora al futuro con ambizione e determinazione.”

Che ne pensate di questa notizia, vi state anche voi gustando il capolavoro di The Coalition in questi giorni? Lo avete comprato o state approfittando dell’ottima offerta ludica dell’Xbox Game Pass? Fateci sapere cosa ne pensate di Gears 5 direttamente nei commenti!