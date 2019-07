Gears 5: test tecnico disponibile al download

Il primo test tecnico multiplayer di Gears 5, è previsto per domani 19 luglio. Tutti i dettagli, con date e orari nella notizia.

Il primo test tecnico multiplayer di Gears 5, è previsto per domani 19 luglio. Il test darà la possibilità di sfruttare qualche modalità multiplayer come King of the Hill ed Escalation. Inoltre, anche la modalità Arcade sarà disponibile durante il periodo di prova, incluso di svariate modifiche al gameplay base (attraverso Power-up, Teschi ed armi speciali).

Nonostante il test tecnico cominci dalle 10:00 del 19 luglio, il preloading è già partito in modo da permettere ai giocatori di entrare in gioco con più facilità ed usufruire pienamente dei giorni a disposizione per il test. I partecipanti al test dovranno aspettarsi un download di circa 10/11 GB. Gli abbonati a Xbox Game Pass hanno solo bisogno di cercare “Gears 5” su Xbox One o PC, a seconda del tipo di abbonamento. Coloro che hanno invece pre-ordinato il gioco, dovranno riscattare un codice speciale fornito dal rivenditore che ha venduto loro il pre-ordine.

The #Gears5 Versus Tech Test is now available for pre-download! We've updated our Gears 5 Tech Test FAQ with more details including recommended steps before playing on PC. Read the FAQ here: https://t.co/55upi3oWMT — The Coalition Studio (@CoalitionGears) July 17, 2019

Durante il Tech Test i giocatori potranno testare le loro abilità in due mappe diverse: District e Training Grounds. Inoltre, una modalità allenamento sarà disponibile per spiegare le svariate meccaniche del gioco. La prima fase del test si svolgerà dal 19 luglio al 22 luglio mentre, la seconda fase, inizierà il 26 luglio e durerà fino al 29 luglio.

The Coalition ha fornito una breve sintesi dei suoi obiettivi per il test tecnico di Gears 5 sul sito ufficiale del gioco. Simile alla maggior parte dei beta test, lo scopo principale è quello di vedere come i server multiplayer di Gears 5 gestiscono l’afflusso di giocatori che arriverà con il lancio del gioco. La stabilità del server avrà la precedenza e come tale, vi sarà una coda di accesso per garantire un’esperienza di qualità a tutti i partecipanti.

Ricordiamo che Gears 5 è previsto per il 10 settembre 2019 su Xbox One e Microsoft Windows.