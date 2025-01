Gears of War: E-Day potrebbe arrivare molto presto

Xbox si prepara a un 2025 ricco di novità, con diversi titoli molto attesi che potrebbero arrivare molto presto, almeno secondo quanto riportato dal giornalista Tom Warren di The Verge. Tra i giochi in uscita nel 2025 figurano Gears of War: E-Day, Contraband e Clockwork Revolution, che potrebbero essere presentati maggiormente nel dettaglio nei prossimi mesi.

Tutto dovrebbe accadere durante l'Xbox Games Showcase, l'evento annuale di Microsoft previsto per giugno, dove potrebbero essere svelate molte di queste novità con annesse date di uscita. Warren, considerato una fonte attendibile nel settore videoludico, ha riferito di aver appreso dell'arrivo di "parecchie novità interessanti" sia in termini di uscite che di annunci.

Il 2025 si prospetta come un anno incredibile per Xbox

Tra i titoli più attesi, Gears of War: E-Day potrebbe essere pianificato per un'uscita entro la fine del 2025, secondo i piani iniziali di Xbox Game Studios. Tuttavia, Warren precisa che questi piani risalgono all'anno scorso e potrebbero aver subito modifiche.

Per quanto riguarda Contraband e Clockwork Revolution, questi potrebbero essere protagonisti dell'Xbox Games Showcase 2025, anche se la loro uscita potrebbe venire spostata ai primi mesi del 2026. Contraband, un gioco cooperativo sviluppato da Avalanche, era stato annunciato tra i primi titoli per Xbox Series X|S ma non si è mai mostrato pubblicamente. Il suo sviluppo, però, sarebbe proseguito dietro le quinte.

Clockwork Revolution è invece l'atteso action RPG di inXile, creatori della serie Wasteland. Ambientato in un affascinante mondo steampunk, il gioco ha buone possibilità di essere presente a qualche evento Microsoft nel corso del 2025.

Queste anticipazioni suggeriscono un futuro molto promettente per la piattaforma Xbox, con una lineup di titoli che spazia da franchise consolidati come Gears of War a nuove proprietà intellettuali come Clockwork Revolution. La diversità e la qualità dei giochi in arrivo potrebbero rafforzare significativamente la posizione di Xbox nel mercato videoludico, offrendo ai giocatori una libreria di titoli davvero vasta e, soprattutto, disponibile ovunque.

Resta da vedere se queste previsioni si concretizzeranno e in che misura, ma l'entusiasmo per il futuro di Xbox sembra giustificato. Gli appassionati attendono con impazienza l'Xbox Games Showcase per avere conferme e ulteriori dettagli su questi progetti tanto attesi.