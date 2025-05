Gears of War: Reloaded annunciato, arriverà anche su PS5

La rinascita di un'icona videoludica si avvicina, rivoluzionando le dinamiche dell'industria con un approccio multi-piattaforma senza precedenti per la serie. Gears of War: Reloaded rappresenta molto più di un semplice restyling grafico: è la celebrazione di un franchise che ha ridefinito il concetto di sparatutto in terza persona, ora pronto a conquistare una nuova generazione di giocatori. Con un lancio previsto per il 26 agosto 2025 su un ventaglio di piattaforme che include Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon), PC, Cloud Gaming, Steam e per la prima volta anche su PlayStation (PS5), questa operazione segna un punto di svolta nelle strategie di Microsoft, sempre più orientata ad allargare il proprio pubblico oltre i confini dell'ecosistema Xbox.

Il prezzo di lancio di 39,99 euro posiziona strategicamente il titolo in una fascia intermedia, rendendolo accessibile anche per chi desidera riscoprire questa pietra miliare senza investire il budget tipico di un tripla A contemporaneo. Gli abbonati a Game Pass Ultimate o PC Game Pass potranno invece accedervi fin dal day one senza costi aggiuntivi, confermando la filosofia inclusiva del servizio Microsoft.

Punto di forza di questa riedizione è l'approccio cross-platform a tutto tondo. Il gioco non si limita a essere disponibile su più sistemi, ma implementa funzionalità cross-play e cross-progression tra tutte le piattaforme. Questo significa che, previa registrazione con un account Microsoft, i progressi di campagna e multigiocatore saranno sincronizzati tra i diversi dispositivi, consentendo ai giocatori di riprendere l'esperienza esattamente da dove l'avevano interrotta.

Un gesto particolarmente apprezzabile è rivolto ai fan di lunga data: chi possiede la versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition riceverà un upgrade gratuito a Reloaded, a patto che l'acquisto sia stato effettuato prima dell'annuncio ufficiale del 5 maggio 2025.

Lo sviluppo è stato affidato a un team coordinato da The Coalition, con il supporto di Sumo Interactive e Disbelief, garantendo che l'esperienza resti fedele allo spirito originale pur beneficiando delle tecnologie moderne. Il contenuto include tutto quanto presente nell'Ultimate Edition, a cui si aggiungono tutti i DLC post-lancio: l'atto bonus della campagna, le mappe e modalità multiplayer aggiuntive, e un roster completo di personaggi classici e cosmetici sbloccabili tramite la progressione di gioco.

Sul fronte tecnico, Gears of War: Reloaded punta all'eccellenza su ogni sistema. La risoluzione 4K, supporto fino a 60 FPS nella campagna e 120 FPS nel multiplayer, HDR e Dolby Vision rappresentano solo alcune delle caratteristiche implementate. Particolare attenzione è stata dedicata all'audio, con supporto per Dolby Atmos 7.1.4 e audio spaziale 3D, per un'immersione sensoriale completa.

Gli sviluppatori hanno completamente rivisto asset e texture, migliorando effetti visivi post-processing, ombre e riflessi, implementando super-risoluzione con anti-aliasing avanzato. Un elemento particolarmente apprezzabile è l'eliminazione delle schermate di caricamento durante la campagna, per un'esperienza di gioco fluida e ininterrotta.

La componente multiplayer resta centrale nell'esperienza Gears of War, con supporto fino a 8 giocatori nelle modalità versus e cooperativa a 2 in split-screen per la campagna. La possibilità di giocare insieme indipendentemente dalla piattaforma scelta rappresenta una svolta significativa, specialmente considerando che si tratta di un titolo Microsoft disponibile anche su PlayStation 5.

Con questo progetto, Microsoft si prepara ad affrontare il ventesimo anniversario della serie nel 2026 con un approccio rinnovato, più inclusivo e orientato alla condivisione dell'esperienza ludica oltre i confini delle singole piattaforme. Gears of War: Reloaded non è solo un'operazione nostalgia, ma un ponte generazionale che testimonia l'evoluzione dell'industria videoludica verso un futuro sempre più interconnesso.