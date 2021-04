Genshin Impact: annunciata una nuova diretta, novità in arrivo?

Genshin Impact ha avuto un “impatto” pazzesco nel corso dello scorso anno. Il free-to-play della società cinese miHoYo è risultato uno di quei fenomeni videoludici che hanno decisamente impressionato per la sua semplicità ed immediatezza. Nonostante la massiccia presenza del gacha system, che tanto ne abbiamo parlato nel corso di questi mesi/anni, l’opera risulta ancora oggi essere estremamente godibile con un numero impressionante di giocatori ancora in attivo.

Il periodo d’oro di Genshin Impact sembrerebbe essere ormai “passato”, ma il team si è costantemente rimboccato le maniche per proporre aggiornamenti sempre differenti. MiHoYo ha recentemente infatti annunciato una nuova diretta con novità davvero gustose per tutti gli appassionati del titolo. L’appuntamento speciale è stato programmato domani, 16 aprile, alle ore 18:00 (orario italiano) e potrete seguirlo sulla pagina YouTube ufficiale di Genshin Impact, che vi lasceremo a questo indirizzo.

L’evento sarà focalizzato ovviamente sul prossimo corposo update 1.5, il quale dovrebbe fare il proprio debutto proprio entro la fine di questo mese. Stando alle ultime indiscrezioni da parte dell’utenza, il nuovo aggiornamento riproporrà dei banner a tempo, con eroi già apparsi precedentemente. Negli ultimi giorni sta impazzando l’idea del ritorno di Zhongli, uno dei personaggi più ricercati ed indispensabile per alcuni team a tema Geo. Insomma, ad oggi non sono state rivelati dettagli rilevanti, ovviamente vi invitiamo a seguire la live di domani per scoprire tutte le novità e soprattutto se queste indiscrezioni si riveleranno veritiere.

Dear Travelers,

Today Paimon brings you great news! The Special Program for "Genshin Impact" version 1.5 will be officially released on April 16 at 11:00 AM (UTC-5)!

The Special Program will be hosted on our official YouTube channel >>> https://t.co/q1YtwbxhtX#GenshinImpact pic.twitter.com/oPpbH5Fbfv

— Paimon (@GenshinImpact) April 15, 2021