Genshin Impact su PS5: tutte le migliorie della versione next-gen

L’inizio di questa nona generazione console ha già portato alla luce tutta una serie di versioni migliorate dei giochi usciti negli scorsi anni. Tra i vari Control Ultimate Edition e le versioni next-gen di Marvel’s Avengers, piuttosto che l’attesa GTA V Enhanced, c’è un titolo che nel corso degli scorsi mesi ha saputo costruirsi un successo davvero clamoroso. Parliamo ovviamente del free-to-play Genshin Impact, il quale giungerà presto su PS5 con tutta una serie di migliorie.

L’annuncio arriva direttamente dal profilo ufficiale PlayStation su Twitter, grazie al quale possiamo dare una prima occhiata al trailer di presentazione della versione PS5 di Genshin Impact. Il coloratissimo e fiabesco mondo del free-to-play di MiHoyo arriva anche su console next-gen Sony con tutta una serie di migliorie tecniche. In primis, come sottolineato anche nel post, tale versione del titolo proporrà una grafica migliorata rispetto alla versione PS4.

Non meno importanti anche i miglioramenti sull’efficienza dei caricamenti, che su PS5 saranno ridotti. Immancabile anche l’aggiunta di alcune feature esclusive presenti sul controller DualSense, con la conferma che Genshin Impact andrà a restituire ai giocatori le nuove sensazioni che si possono provare grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi presenti nel nuovo controller di PlayStation 5.

Genshin Impact comes to PlayStation 5 with enhanced visuals, fast loading, and DualSense controller support. Face (and wield) the elements of Teyvat this Spring. pic.twitter.com/y9QQGID8Js — PlayStation (@PlayStation) March 31, 2021

Rimane ancora da rispondere alla domanda fondamentale, ovvero: quando uscirà questa versione PS5 di Genshin Impact? Stando al trailer pubblicato da Sony in queste ore non abbiamo ancora una data di lancio specifica per questa versione next-gen del free-to-play di successo, ma viene sottolineato come il titolo arriverà molto presto su PS5. Non ci resta altro che capire quando di preciso si potrà godere di tutte queste migliorie della versione PlayStation 5 del titolo.