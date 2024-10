Genshin Impact, arriva la versione 5.1 con tantissime novità

HoYoverse ha annunciato il rilascio di Genshin Impact Versione 5.1, intitolata "L'Arcobaleno Destinato a Bruciare", previsto per il 9 ottobre. L'aggiornamento proseguirà la storia principale nella nuova regione di Natlan e introdurrà Xilonen come alleata nel combattimento e nell'esplorazione, oltre a celebrare il ritorno del Festival Sabzeruz a Sumeru.

La nuova versione espanderà significativamente il mondo di gioco e la trama di Genshin Impact. A Natlan, i giocatori collaboreranno con Xilonen per forgiare un Nome Antico per il Viaggiatore, mentre affrontano la minaccia incombente dell'Abisso. Sumeru ospiterà, invece, i festeggiamenti per il compleanno di Nahida, con mini-giochi ed eventi speciali.

Nuovi contenuti e personaggi

Xilonen sarà il nuovo personaggio giocabile 5 stelle di tipo Geo. Esperta fabbra e abile combattente, potrà scalare le pareti con agilità e fornire supporto in battaglia riducendo le resistenze elementali dei nemici o curando gli alleati. Le sue abilità uniche si basano sull'uso di "Campionatori" che registrano Campioni di Fonte Geo.

L'aggiornamento introdurrà anche un nuovo boss nemico, il "Costruttore della Fonte Segreta", una letale macchina da costruzione antica che attenderà i giocatori in una grotta dimenticata di Natlan.

Eventi e ricompense

Completando i nuovi atti della Quest dell'Arconte in Versione 5.1, i giocatori potranno ottenere 500 Primogemme aggiuntive. Altre 400 Primogemme saranno disponibili completando specifiche Quest Mondiali e aumentando il Progresso di Esplorazione di Natlan.

Il Festival Sabzeruz a Sumeru offrirà una serie di mini-giochi tra cui "Carrozza Dondolante", "Interriflessione di Realtà e Sogni" e una sfida di combattimento. Partecipando alle attività si potrà reclutare gratuitamente il personaggio Candace.

Miglioramenti al gameplay

La Versione 5.1 introduce diverse migliorie alla qualità di vita del gioco:

Nuova funzione per saltare i piani 9 e 10 dell'Abisso a Spirale

Gestione semplificata dell'ascensione dei personaggi

Filtri migliorati per set di Artefatti

Nuove sfide per ottenere gli Echi di Zhongli e Keqing

Genshin Impact Versione 5.1 sarà disponibile dal 9 ottobre su PlayStation, PC, Android e iOS, con funzioni di cross-progression e co-op tra piattaforme.