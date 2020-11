Genshin Impact: Il personaggio preferito dai fan? MiHoYo risponde

Togliamoci subito il sassolino nella scarpa, Genshin Impact nel bene e nel male è divenuto un fenomeno pazzesco in questo periodo. Lanciato ufficialmente a fine settembre su PC, PS4 e Mobile, il titolo targato miHoYo è riuscito nel giro di poco tempo a superare qualsiasi record nel territorio cinese, con milioni di download e milioni di dollari che hanno inevitabilmente fatto smuovere gli sviluppatori e lavorare in modo costante agli aggiornamenti futuri sfruttando il successo ottenuto. Ebbene, nella giornata odierna i server del gioco si spegneranno alle ore 23:00 (italiane), per poi tornare attivi in mattinata (salvo ritardi imprevisti) cosicché tutto i giocatori potranno godere tutte le novità a partire dalla mattina di domani.

L’update aggiungerà un nuovo banner con Childe come personaggio da 5 stelle, per quanto riguarda invece Zhongli e Xinyan, bisognerà attendere l’arrivo del secondo banner a tempo che dovrebbe fare il proprio debutto tra un paio di settimane. Nelle ultime settimane tutti gli appassionati di Genshin Impact si stanno però “azzuffando” su quale sia il personaggio preferito tra tutti. Ebbene, miHoYo è venuta in soccorso dichiarando che tra tutti quelli disponibili al momento la vincitrice è Fischl, la ragazza che usa il potere dell’elettro. Con molta probabilità questa non è una sorpresa per tutti gli appassionati anche perché seguendo la Tier List ufficiale, Fischl risulta essere uno dei personaggi migliori in circolazione.

Durante una intervista a Polygon miHoYo ha dichiarato quanto segue. “Ci sono molti possibili fattori che potrebbero influenzare la popolarità di un personaggio, come ad esempio la loro curva di apprendimento e le risorse necessarie per migliorarli. Man mano che i giocatori ottengono più risorse ed iniziano ad immergersi più a fondo con ogni personaggio, siamo certi che anche alcuni di questi che ora sono fuori dai riflettori col tempo spunteranno fuori“. Insomma, se ad oggi Fischl risulta essere quella più usata e quella fondamentale nella costruzione del team, in futuro chissà.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete d’accordo con la scelta dei fan e di miHoYo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Genshin Impact ed i suoi futuri aggiornamenti.