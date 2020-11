Genshin Impact: il prezzo delle gemme schizza in alto improvvisamente

Dopo un lancio a dir poco sorprendente, Genshin Impact si sta evolvendo grazie al primo grosso aggiornamento proposto dal team di miHoYo. Al momento però, molti dei giocatori che hanno dato fiducia fin dal primo giorno al free-to-play in stile anime giapponese, stanno cominciando a criticare molte delle sezioni di gioco; soprattutto per quanto riguarda la parte di endgame del titolo cinese.

Ora quel che è stato fatto notare su Reddit da qualche utente, è il prezzo delle gemme acquistabili. Il prezzo di questi contenuti è improvvisamente schizzato verso l’altro senza che il team di sviluppo ne preannunciasse un aumento. Stiamo parlando di un aumento che balla tra il 70% e l’80%, quindi si tratta di prezzi che vanno ad innalzarsi in modo molto imponente che ha lasciato di stucco molti degli appassionati di Genshin Impact.

C’è da sottolineare però come questo aumento improvviso sia avvenuto solamente in alcune nazioni come per esempio: Russia, Indonesia, India, Sud Africa, Islanda, Colombia e Brasile. Il team di sviluppo ha inseguito annunciato di questo aumento sulla pagine Facebook, ma solamente quando le gemme acquistabili avevano già raggiunto un aumento nel loro prezzo all’interno dello store di Genshin Impact.

In Brasile per esempio, il costo del bundle più caro è arrivato a toccare quota a 549,99 real brasiliani, l’equivalente di 82,34 Euro; in passato il bundle dal prezzo più elevato si aggirava sui 50 €. Alcuni giocatori del free-to-play credono che questo aumento improvviso sia dovuto ai tanti utenti che sfruttavano i negozi con i prezzi più bassi per risparmiare. Cosa ne pensate di questo aumento nei prezzi delle gemme di Genshin Impact in alcune nazioni? A cosa pensate che sia dovuto? Diteci la vostra lasciandoci un commento qua sotto.