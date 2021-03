Genshin Impact: superato il miliardo di dollari su mobile

Genshin Impact ha avuto un “impatto” pazzesco nel corso dello scorso anno. Il free-to-play di miHoYo è risultato uno di quei fenomeni videoludici che hanno decisamente impressionato per la sua semplicità ed immediatezza. Nonostante l’opera avesse come componente principale il tanto odiato gacha system, il titolo ancora oggi riesce ad avere un numero impressionante di utenti attivi, specialmente su mobile.

In attesa del corposo update in arrivo prossimamente che ha promesso tantissime aggiunte interessanti come la possibilità di creare il proprio appartamento oppure di possedere un pet che ci permetterà di teletrasportarci in qualsiasi momento nella nostra accogliente casa, oltre ovviamente a nuovi personaggi e materiali. Secondo i leak trovati in giro sul web, questo grosso aggiornamento dovrebbe essere in arrivo entro la fine del prossimo mese.

parlando invece del “fenomeno Genshin Impact”, gli ultimi dati estrapolati avrebbero confermato il raggiungimento totale di oltre 1 miliardo di dollari di incassi solo su mobile, un risultato a dir poco strabiliante. Se in tutto questo pensiamo che il free-to-play ha soltanto 6 mesi di vita, ci riteniamo particolarmente colpiti dal risultato ottenuto. Nonostante dalle nostre parti l’onda si sia un po’ frenata, dall’altra parte del mondo il titolo continua a essere giocato da migliaia di utenti, molti dei quali appunto tramite dispositivi mobile.

#GenshinImpact surpassed $1 billion in player spending in less than six months following its launch, marking it the fastest mobile game to reach that milestone: https://t.co/reVoQH4orV #mobilegaming #mobilegames pic.twitter.com/cXZGRnIhfR — Sensor Tower (@SensorTower) March 23, 2021

Vedremo in futuro i dati su PS4 e PC, ricordandovi che Genshin Impact dovrebbe ancora uscire per Nintendo Switch. In attesa di queste informazioni vi invitiamo in primis di provarlo a giocare se non lo avete mai fatto, in quanto risulta essere comunque un buon GDR ed in secondo luogo di seguire le nostre pagine per scoprire ulteriori interessanti dettagli riguardanti l’opera cinese targata miHoYo.