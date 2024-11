Geoff Keighley arriva su Fortnite e permette di votare per i The Game Awards

I The Game Awards 2024 introducono una novità: i giocatori potranno votare per la migliore isola di Fortnite direttamente all'interno del gioco. In pratica, è stato creato un evento collegato ufficialmente ai The Game Awardsper, previsti per la notte del 12 dicembre, che vedrà la partecipazione virtuale di Geoff Keighley, organizzatore e presentatore della manifestazione, sotto forma di avatar creato con MetaHuman di Epic Games.

Studio 568 ha, difatti, realizzato un'isola dedicata in Fortnite chiamata "The Game Awards: Vote in Fortnite". Qui i giocatori possono esplorare le dieci isole candidate al premio Best Fortnite Island 2024 e votare la loro preferita fino all'11 dicembre. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia dei The Game Awards.

Keighley è presente sotto forma di un avatar creato con MetaHuman, il tool di Epic Games per la creazione di personaggi virtuali.

L'iniziativa rappresenta un'evoluzione nell'interazione tra eventi videoludici e pubblico. Keighley si è recato personalmente in Inghilterra per essere scansionato e inserito nel gioco, sottolineando l'impegno nell'espandere i The Game Awards anche all'interno di uno dei giochi più amati di sempre.

Oltre alla possibilità di votare, all'interno di Fortnite è stata creata una mappa speciale dedicata ai The Game Awards dove i giocatori possono partecipare a sfide di tiro, sbloccando armi sempre più potenti. Per accedere a questa esperienza, i giocatori possono utilizzare il codice 0853-1358-8532.

Keighley vede questa integrazione in Fortnite (di cui vi ricordiamo è uscito un peculiare Dualsense dedicato) come un prototipo per il futuro non solo dei The Game Awards, ma addirittura degli annunci di nuove produzioni videoludiche. "Immaginate un giorno in cui potremo annunciare un nuovo gioco, con lo schermo che si aprirà e voi potrete saltare nel gioco stesso per giocare a una breve demo!", ha dichiarato, delineando una visione che potrebbe rivoluzionare il formato degli eventi di premiazione nel settore videoludico.

Onestamente non crediamo che arriveremo presto alla visione indicata da Keighley, anche perché per quanto avveniristica, ridurrebbe ancora di più il contatto fra pubblico e sviluppatori.