Ghost of Tsushima è stato ricreato magistralmente in Dreams

Da quando Dreams, l’ultima opera di Media Molecule, è stata resa disponibile a tutti lo scorso 14 febbraio, i creativi di tutto il mondo si sono sbizzarriti creando uno svariato numero di esperienze tutte uniche e personali. Tra queste creazioni non sono mancati grandi tributi a diversi brand molto amati dai videogiocatori, come per esempio: Sonic, The Last of Us, Spyro e l’attesissimo Cyberpunk 2077.

Recentemente, anche un altro dei videogiochi più attesi di quest’anno ha ricevuto una propria rivisitazione all’interno di Dream, stiamo parlando di Ghost of Tsushima. Il giocatore thrjoker594 ha ricreato il gameplay trailer mostrato all’E3 2018, il filmato che vede il protagonista Jin battersi contro dei soldati mongoli. Il giocatore di Dreams ha ricreato il tutto magistralmente. L’illuminazione, le animazioni a anche l’audio, nulla è stato lasciato al caso.

Media Molecule ha recentemente dichiarato che il futuro di Dreams sarà ricco di sorprese per tutti i creativi, con l’aggiunta di diversi DLC a titolo gratuito che aggiungeranno al gioco svariati nuovi componenti da utilizzare nelle proprie creazioni. Inoltre, il team britannico ha nei propri piani di inserire nel proprio titolo il supporto al multi giocatore e al PlayStation VR.

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima è atteso in esclusiva per PlayStation 4 nel corso del 2020. Non è ancora stata chiarita una data di uscita specifica, pertanto non ci resta che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo Sony per conoscere ulteriori dettagli sul nuovo gioco di Sucker Punch. Cosa ne pensate della creazione di thrjoker594 su Dreams?