Dreams, un Sonic in 3D ricreato all’interno del titolo di Media Molecule

La pubblicazione di Dreams, il nuovo titolo di Media Molecule per PlayStation 4, ha permesso a tutti i giocatori, insieme a chi aveva partecipato alla beta, di dare spazio alla propria creatività nel game design. Recentemente vi avevamo parlato di alcuni livelli ispirati a Zelda e Spyro, di una versione ricreata in Dreams di Read Dead Online e ancora di Donkey Kong Country 3D “sbarcato” dalle console Nintendo a PlayStation 4 grazie al gioco di Media Molecule, almeno fino a rivendicazione dei diritti dell’IP.

Tra gli ultimi video pubblicati sul canale YouTube che raccoglie le creazioni degli utenti, c’è anche un filmato che mostra un Sonic in 3D e una Green Hill Zone ricreata all’interno di Dreams. L’utente ha realizzato un livello tutorial riproducendo tutte le tipiche caratteristiche dei giochi della serie ma proponendo anche delle mosse inedite per il personaggio di Sega.

C’è però anche chi ha ricreato titoli che ancora devono essere pubblicati come l’action-adventure Ghost of Tsushima, uno dei titoli più attesi nei prossimi mesi sulla console Sony. In questo caso il filmato di circa due minuti mostra uno scontro con un gruppo di nemici per poi passare a una fase un po’ più di tipo stealth all’interno di ambienti interni. L’utente ha poi ricreato fedelmente altre scene e ambientazioni che erano state viste nel trailer del gioco.

Media Molecule ha comunque annunciato alcuni DLC importanti per Dreams che saranno totalmente gratuiti, mentre altri saranno a pagamento e potrebbero vedere il coinvolgimento di alcuni noti game designer come Hideo Kojima. Uno dei game director, Mark Healey, ha recentemente parlato della possibilità che Dreams venga usato anche per insegnare game design. Lo sviluppatore aveva spiegato che effettivamente esiste, come in tutti questi generi di giochi (o strumenti), una certa curva di apprendimento che comunque è meno ripida di altri tool più tecnici. Nella nostra recensione avevamo sottolineato come «il roseo futuro di Dreams sarà definito dall’utenza a cui gli sviluppatori hanno deciso di dare in mano l destino del progetto».