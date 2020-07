Migliori videogiochi da acquistare in estate | 2020

Manca sempre meno all’arrivo di PS5 e Xbox Series X. Le due console di prossima generazione saranno disponibili verso fine del 2020. L’estate però è ancora lunga: fortunatamente, questo significa che possiamo sfruttarla per recuperare alcuni dei giochi più interessanti degli ultimi anni. In questo nostro articolo non vogliamo solo dirvi quali sono i migliori videogiochi disponibili, ma vogliamo indicarvi quelli che, a nostro parere, sono i migliori videogiochi da acquistare in estate. Per compilare la nostra lista ci siamo basati su molteplici fattori, come l’ambientazione adatta all’estate o il tipo di gioco, perfetto per i periodi di vacanza.

Giochi d’azione, arcade, simulatori, sparatutto, titoli single player e multigiocatore: potete trovare un po’ di tutto tra i nostri migliori videogiochi da acquistare in estate.

Migliori videogiochi da acquistare in estate

Animal Crossing New Horizons

L’estate è lunga e per riempirla non c’è nulla di meglio di Animal Crossing New Horizons. Il gioco esclusivo Nintendo Switch è, oggettivamente, uno dei migliori videogiochi da acquistare in estate… e in ogni stazione, a dire il vero. Sulla nostra isola personale potremo vivere giorno dopo giorno la placida routine tropicale: raccogliere conchiglie, addobbare casa e, grazie all’ultimo aggiornamento rilasciato, anche tuffarvi in mare e immergervi sott’acqua, alla ricerca di creature marine. Nintendo introdurrà inoltre nuovi contenuti anche nel mese di agosto, quindi non rischiate di rimanere a secco di attività con le quali divertirvi. Animal Crossing New Horizons è un gioco perfetto per rilassarvi nelle ore più calde.

Ark Survival Evolved

Un’isola tropicale tutta da esplorare, ore e ore di contenuti da sfruttare con gli amici e un T-Rex sempre pronto a farvi a pezzi. Forse non è la tipica vacanza estiva, ma Ark Survival Evolved potrebbe essere la scelta giusta per chi vuole esplorare la natura e mettersi alla prova con un gioco di sopravvivenza. Il videogioco di Studio Wildcards è un titolo impegnativo, ma si tratta di un ottimo modo per lanciarsi in un’avventura preistorica con un gruppo di amici. Creare avamposti, piantagioni, addomesticare creature e lanciarsi nelle profondità del mare è solo una piccola parte del pacchetto, sopratutto grazie alle molteplici espansioni che introducono molteplici mappe. Ark Surival Evolved è il videogioco giusto per chi cerca un’estate all’insegna dell’azione e della cooperativa.

Overcooked 2

Se l’idea di un gioco da gustare con gli amici vi ha intrigato, ma non credete di avere il tempo e l’energia per dedicarvi a un survival, allora un’altra opzione è Overcooked 2. Se le vostre giornate sono dedicate a gite e bagni in piscina, un gioco arcade cooperativo locale è la scelta migliore: il videogioco di Ghost Town Games è perfetto per brevi sessioni tra amici. Ogni livello ci chiede di gestire una cucina (spesso strutturata in modo assurdo), cucinando e servendo una serie di piatti. Dobbiamo tagliare, spadellare, friggere, impattare e comporre, il tutto con l’aiuto di un secondo giocatore. Probabilmente dopo poco vi ritroverete a urlarvi uno contro l’altro, ma è proprio questo il bello! Overcooked 2 è il videogioco ideale per svagarsi in compagnia per brevi sessioni, senza impegno e senza pretese.

Halo: The Master Chief Collection

Probabilmente molti potrebbero trovare strana la presenza di Halo: The Master Chief Collection nella lista dei migliori videogiochi da acquistare in estate. Cosa centra una raccolta di sparatutto in prima persona ad ambientazione spaziale? La risposta è semplice: Halo Infinite. Il prossimo grande capitolo della saga non è molto lontano e, ora, è il momento adatto per recuperare una delle saghe più importanti degli ultimi 20 anni, creata da Bungie e curata poi da 343 Industries. I mesi estivi, meno densi di uscite, sono perfetti per scoprire tutta la saga grazie alla Halo: The Master Chief Collection ed essere così pronti per l’arrivo del nuovo capitolo. Non dimentichiamoci inoltre che a un prezzo molto basso è possibile ottenere ben 4 giochi completi.

Rocket League

L’estate per molti è sinonimo di divertimento ed esagerazione: se pensiamo a un gioco che rispetti queste caratteristiche, è impossibile non nominare Rocket League. Il gioco di Psyonix è perfetto per giocare da soli, online o in locale con gli amici: serve dire altro per definirlo uno dei migliori videogiochi da acquistare in estate? Ogni partita è un concentrato di azione ed esplosioni. Ci sono molteplici modalità, eventi a tempo limitato e tanti contenuti estetici da sbloccare, perfetti per giocare per un lungo periodo di tempo. Rocket League, per chi non lo conoscesse, è un gioco di calcio atipico nel quale abbiamo il controllo di una macchinina telecomandata che deve guidare per il campo da gioco e colpire pallone e avversari per fare goal (ed evitare di subirne, ovviamente). È perfetto se volete un titolo adatto a partite veloci e tanta azione immediata.

Uncharted 4 La fine di un ladro

Molti sognano una vacanza esotica, in luoghi ricchi di natura, storia e panorami mozzafiato. Riuscire a partire e vivere un’avventura non è però così semplice, per tanto motivi. Uncharted 4 La fine di un ladro viene però in nostro soccorso lanciandoci nell’ultima (?) rocambolesca caccia al tesoro di Nathan Drake. Parliamo di uno sparatutto in terza persona con coperture, tanta esplorazione, arrampicate ed enigmi. Si tratta di un gioco estremamente cinematografico dove a prevalere è la trama e la messa in scena, sempre al top. Visivamente è uno dei giochi più belli in circolazione e non ci sono motivi per farselo sfuggire.

Uncharted L’eredità perduta

Fatto trenta, meglio fare trentuno. Se ci si lancia alla ricerca di Libertalia con Nathan Drake, non c’è motivo per non mettersi alla prova anche con il suo seguito/spin-off, Uncharted L’eredità perduta, che ci mette nei panni di Chloe Frazer, già nota dai tempi di Uncharted 2 Il covo dei ladri. Potreste pensare che Uncharted L’eredità perduta sia solo una versione minore del quarto capitolo, ma vi sbagliate. Non solo si tratta di un modo per esplorare il passato di due personaggi che fino a quel momento hanno avuto solo il ruolo di comprimari, ma anche di vivere un Uncharted un po’ diverso. Naughty Dog, infatti, ha introdotto per la prima volta una mappa aperta con obbiettivi e scontri affrontabili in ordine libero. L’estate è quindi un ottimo momento per mettersi in pari con le produzioni Naughty Dog, sopratutto se avete già completato The Last of Us Parte II.

Pokémon Spada e Scudo

I mesi estivi accolgono per la prima volta un’espansione per un gioco di Pokémon. Parliamo ovviamente di Pokémon Spada e Scudo e del DLC “L’isola dell’Armatura” che introduce molteplici contenuti, compresa una grande regione da esplorare e tante creature da catturare. Il nuovo gioco di Game Freaks ha fatto molto discutere nei mesi precedenti all’uscita, ma alla fine si è dimostrato un campione di vendite. Per la prima volta nella serie, sono state introdotte aree aperte liberamente esplorabili con anche Pokémon molto più forti del normale a disposizione. Ci sono ovviamente tante nuove creature e una storia da scoprire che caratterizza la nuova regione, Galar. L’estate è un momento perfetto per lanciarsi subito all’avventura in Pokémon Spada e Scudo, acquistando subito anche il relativo DLC, così da prepararsi all’arrivo del secondo fra alcuni mesi.

Sea of Thieves

Anche se alcuni optano per la montagna, per molti l’estate significa principalmente una cosa: vacanza al mare. Se volete divertirvi tra le onde la scelta migliore è sempre Sea of Thieves. Il gioco di RARE è, ancora dopo anni, uno dei preferiti dalle community di tutto il mondo e di certo uno dei migliori videogiochi da acquistare in estate. Potremo mettere insieme una ciurma ed esplorare i mari alla ricerca di tesori, isole da esplorare e creature marine da affrontare. Gli sviluppatori hanno supportato il gioco per lungo tempo e continuano a farlo, creando, update dopo update, uno dei migliori giochi in circolazione. Divertente da giocare da soli, incredibile in gruppo, Sea of Thieves è perfetto per un’estate marittima con gli amici da vivere stando però in casa.

Spongebob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Rimanendo in tema mare, ci caliamo nelle profondità e andiamo a incontrare un grande amico di varie generazioni: Spongebob SquarePants. La simpatica spugna gialla è tornata sulle nostre piattaforme da gioco da alcune settimane con un Spongebob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, versione rimasterizzata del gioco del 2003. Il videogame di THQ ci permette di rivivere un titolo platform vecchio stile, adatto a tutte le età. Si tratta ovviamente di un gioco pensato sopratutto per i fan ma, se siete tra questi ultimi, Spongebob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated è uno dei migliori videogiochi da acquistare in estate.

