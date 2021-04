Ghost of Tsushima: sviluppatori al lavoro su un gioco multiplayer

Ghost of Tsushima è stato sicuramente uno dei giochi che ha colpito di più gli appassionati PlayStation e quello che ha diviso di conseguenza la community. Parliamoci chiaro, a livello artistico l’opera di Sucker Punch è riuscita a stupire praticamente tutti con il team voglioso di portare uno spaccato di Giappone che fosse il più vicino possibile a tutti gli elementi per cui lo si ama senza appoggiarsi al “fantastico”, un po’ come è capitato con Sekiro Shadows Die Twice ad esempio.

Il problema di Ghost of Tsushima risulta essere plausibilmente il suo essere alle volte decisamente monotono. Il titolo infatti è ricco di collezionabili, forse troppi, il che rendono il tutto estremamente tedioso portando il giocatore a smettere di cercarli durante le prime ore di gioco, a meno che non si punti al classico platino. Sucker Punch comunque è riuscita a creare un’opera estremamente godibile con un gameplay davvero divertente ed immediato.

Secondo un recente annuncio di lavoro scovato online, Sucker Punch sarebbe al lavoro su un nuovo grandioso gioco multiplayer. Per la precisione l’azienda di sviluppo sarebbe alla ricerca di un programmatore multiplayer/network che sia disposto a unirsi al team appunto. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni , visto che i dettagli sono estremamente generici.

Le speculazioni ovviamente sono già iniziate, c’è chi dice che si tratti proprio di una modalità multiplayer in programma per il sequel di Ghost of Tsushima e visto il successo di “Leggende”, modalità per più giocatori propria del titolo Sony, rimane assolutamente plausibile. Ovviamente potrebbe trattarsi di un’opera del tutto nuova, incentrata principalmente e probabilmente su una forte componente online. Per ogni novità ed informazione aggiuntiva vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.