Ghost of Tsushima torna a mostrarsi in un breve trailer

Ora che The Last of Us Parte 2 è finalmente giunto sul mercato, di fatto rivelandosi immediatamente un importantissimo successo commerciale, è rimasta solo un’ultima esclusiva che dovrebbe vedere la luce su PlayStation 4. Stiamo ovviamente parlando di quel Ghost of Tsushima targato Sucker Punch che abbiamo avuto modo di vedere più volte in questi mesi e che potrebbe rappresentare un importante passo in avanti per la software house, il proverbiale salto di qualità a cui molti team Sony ci hanno abituati.

Oramai mancano solo poche settimane all’uscita della produzione, attualmente attesa per il 17 luglio 2020, e nel mentre il pubblico pare essere già abbastanza diviso. In molti, infatti, hanno assai apprezzato il setting narrativo e l’attenzione nella ricreazione del mondo ludico, ma al contempo tanti altri hanno mostrato più di qualche remora nei confronti del combat-system e dell’impostazione generale della produzione, che sotto diversi punti di vista sembra ricordare da vicino gli Assassin’s Creed di casa Ubisoft.

Solo la prova sul campo ci permetterà di avere un’idea chiara su cosa il titolo possa effettivamente offrire, ma nel mentre PlayStation Japan sta stuzzicando la sua utenza da diversi giorni con la pubblicazione di svariati trailer dedicati all’opera, l’ultimo dei quali uscito proprio in queste ultime ore. Il video, lungo appena venti secondi, permette di dare un rapido sguardo ad alcune sequenze di gioco, tra cutscene, fasi esplorative e combattimenti a fil di spada.

Con Ghost of Tsushima Sony sembra insomma credere molto nel progetto e sicuramente Sucker Punch non è intenzionata a portare alla luce un fallimento, soprattutto dopo l’ottimo lavoro fatto con la saga d’inFAMOUS, che di capitolo in capitolo ha alzato l’asticella della qualità verso vette sempre più elevate. Nel mentre, però, la società nipponica si sta muovendo anche in direzione della Next-Gen con la sua PlayStation 5 e sarà molto interessante scoprire cosa i ragazzi di Sucker Punch realizzeranno sulla futura home console targata Sony.