Ghost Recon Breakpoint arriva su Google Stadia

Ci eravamo lasciati nella giornata di ieri con l’annuncio del posticipo del prossimo aggiornamento di Ghost Recon Breakpoint, in arrivo nel mese di gennaio, nonostante non sia ancora stata comunicata una data ufficiale da parte della stessa Ubisoft.

Nel corso della giornata di oggi in particolare, è stato pubblicato Ghost Recon Breakpoint su Google Stadia, la piattaforma di streaming di videogiochi realizzata dalla compagnia californiana. Tra le altre cose, nella fattispecie, Ghost Recon Breakpoint è il primo titolo ad avvalersi di Stream Connect.

La funzionalità Stream Connect permette in particolare di avere un set up picture-in-picture, riuscendo in questo modo a vedere i propri compagni in tempo reale. Al momento non sappiamo se questa funzionalità di Stream Connect verrà implementata anche in futuro su altri titoli, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti relativi alla piattaforma, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e PC. E voi, state ancora giocando a Ghost Recon Breakpoint? Fateci sapere cosa ne pensate ovviamente qui sotto nei commenti!