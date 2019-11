Ghost Recon Breakpoint, a novembre arriveranno due aggiornamenti

Durante novembre arriveranno a quanto pare ben due aggiornamenti per il controverso e recente Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft.

Uno dei titoli più controversi degli scorsi mesi è sicuramente Ghost Recon Breakpoint, con l’opera di Ubisoft che si è rivelata un mezzo insuccesso commerciale oltre che aver ricevuto una fredda accoglienza da parte dei videogiocatori.

Proprio per rialzarsi da questa difficile situazione il noto publisher transalpino ha recentemente comunicato che Breakpoint riceverà nel mese di novembre ben due diversi aggiornamenti che, si spera, sistemeranno alcune delle magagne ad oggi presenti.

Il primo di essi, nonché il più importante, prende il nome di Update 1.0.3 e arriverà nel titolo tra pochi giorni, ossia il 12 novembre. Tale aggiornamento conterrà diversi fix a problematiche conosciute come lo schieramento del drone, il rateo di fuoco, le notifiche pop-up e molto altro ancora. Una patch note più completa sarà rilasciata insieme al lancio dell’aggiornamento.

L’update 1.0.3 conterrà anche nuove missioni delle fazioni, tra cui una chiamata “A Deadly Trap“, in cui saremo chiamati a prepararci a sopravvivere ad un virus che sta per imbattersi sull’isola. La seconda missione, chiamata “Whistleblower“, ci chiederà di salvare una lista di ribelli il cui nome è caduto in mano ai nemici.

Più tardi a novembre è inoltre atteso l’update 1.0.3.1 che conterrà ulteriori miglioramenti ed ottimizzazioni. In Ghost Recon Breakpoint è stato inoltre introdotto qualche giorno fa un questionario per la community in cui i vari giocatori possono esprimere la propria opinione e modellare il futuro del titolo.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto arriverà sul titolo di Ubisoft durante questo mese? Secondo voi basterà per rialzare il comunque interessante Ghost Recon Breakpoint o servirà invece molto di più? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti.