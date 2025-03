Split Fiction: due giocatori compiono una sfida impossibile e vengono ricompensati

Due giocatori cinesi hanno recentemente compiuto un'impresa che ha lasciato sbigottiti persino gli sviluppatori del recente Split Fiction (acquistabile su Amazon), guadagnandosi un premio che va ben oltre il semplice riconoscimento virtuale: un viaggio in Svezia per vedere in anteprima il prossimo progetto dello studio.

Quando Split Fiction è stato lanciato poche settimane fa, nessuno immaginava che al suo interno si celasse un segreto tanto complesso. "Laser Hell", questo il nome evocativo della sfida, richiede prima di tutto di scoprirne l'esistenza stessa. I giocatori devono inserire un codice segreto su un pannello di controllo di un ascensore per accedere a un'area nascosta del gioco.

Questo è solo l'inizio dell'odissea. Ciò che attende i temerari è un livello infernale popolato di laser in movimento continuo, che ruotano e si spostano in ogni direzione. La precisione richiesta è millimetrica, con tempismo perfetto necessario da entrambi i giocatori simultaneamente – caratteristica che rende la sfida ancora più ardua.

La sorpresa finale, per chi riesce a superare questa prova estrema, è un video in-game di Josef Fares stesso. Nel filmato, il creativo congratula i giocatori con un entusiasmo palpabile, sottolineando quanto sia eccezionale il loro risultato: "Dovete capire che questa sfida è talmente difficile che a malapena ci sono persone nel nostro team capaci di completarla".

Ma è la promessa successiva a lasciare senza parole: "Se mi incontrate nella vita reale e potete dimostrare di aver completato questa sfida, prometto che i primi che lo faranno saranno invitati in Svezia per vedere in anteprima il nostro prossimo gioco". Un premio incredibile, soprattutto considerando la reputazione di Fares come persona che mantiene sempre la parola data.

Nonostante diversi streamer e content creator abbiano condiviso sui social i loro tentativi di conquista della sfida – tra cui ItzByte con un video dettagliato – il primato mondiale è andato a due speedrunner cinesi: sharkOvO e E1uM4y. La loro impresa ha rapidamente catturato l'attenzione dello stesso Fares.

"Impressionante!" ha scritto il fondatore di Hazelight su X, confermando pubblicamente la sua intenzione di mantenere la promessa. "Vi inviterò entrambi in Svezia per una visione anticipata del nostro prossimo gioco. Vi contatteremo presto!"

Il futuro di Hazelight già in movimento

Questa vicenda rivela anche un dettaglio interessante sul futuro dello studio. Nonostante Split Fiction sia stato pubblicato solo poche settimane fa, Hazelight ha già iniziato a lavorare sul suo prossimo progetto. Fares stesso ha confermato durante un'intervista al podcast Friends Per Second che lo sviluppo preliminare è in corso.

La strategia di nascondere sfide quasi impossibili all'interno dei giochi non è nuova, ma raramente porta a ricompense così concrete. C'è da chiedersi quanti altri segreti attendano ancora di essere scoperti nelle profondità di Split Fiction, e quanti sviluppatori seguiranno l'esempio di Fares nell'offrire ricompense reali per imprese virtuali.