Giochi gratis: sviluppatori regalano videogiochi su Itch.io

A causa della situazione delicata che stiamo vivendo globalmente per l’epidemia del virus COVID-19, molti sviluppatori stanno approfittando della situazione per regalare i propri giochi. Sono già diverse le iniziative che stanno mettendo a disposizione degli appassionati letteralmente una valanga di giochi gratis, e ad esse se ne aggiunge un’ennesima. Tramite il sito Itch.io infatti, diversi sviluppatori hanno deciso di mettere a disposizione i propri giochi in modo gratuito.

Sul sito si possono trovare ben due elenchi pieni zeppi di giochi. Il primo è curato direttamente dal sito Itch ed è chiamato “games to help you stay inside”, dove al suo interno si possono trovare giochi in forte sconto. Il secondo elenco invece “self-isolation on a budget” presenta ben 141 giochi gratis di ogni tipologia e genere, c’è veramente l’imbarazzo della scelta e la lista aumenterà col tempo.

Facendo un veloce viaggio all’interno di queste due liste, possiamo trovare delle vere e proprie chicche come per esempio: Nuclear Throne sviluppato dai ragazzi di Vlambeer e altri titoli indie acclamati da pubblico e critica come Islands: Non-Places. Inoltre trovano spazio anche un sacco di titoli tanto strani quanto meravigliosi tutti da scoprire uno dopo l’altro.

Oltre al sito Itch.io, anche Viveport ha dato il via ad un iniziativa che ha messo a disposizione degli utenti ben 700 giochi gratuiti per la realtà virtuale. Oppure GOG, che recentemente ha rilasciato sulla propria piattaforma 27 titoli da riscattare gratuitamente. Tutto questo per dare ai videogiocatori la possibilità di sconfiggere la noia, o i brutti pensieri, di questo periodo particolarmente delicato. Cosa ne pensate dell’iniziativa di Itch? Avete già adocchiato qualche titolo che vi aggrada particolarmente?