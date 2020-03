Giochi gratis VR: ecco l’offerta di Viveport

Non sono settimane semplici: il coronavirus (COVID-19) costringe (quasi) l’intera Italia alla quarantena e molti videogiocatori hanno molto più tempo libero a disposizione rispetto al solito. Facendo buon viso a cattivo gioco, noi appassionati stiamo cercando di sfruttare questo periodo per giocare a vari videogame. Se però il vostro backlog non è così ampio, potete optare per qualche gioco gratis! Oltre alla lista di titoli offerti dagli sviluppatori per più piattaforme, ora vi ricordiamo che potete anche sfruttare un’offerta di Viveport per accedere a 700 giochi gratis per VR, per 14 giorni: perfetta per superare la quarantena.

I giocatori che sono in possesso di un HTC Vive o di un headset compatibile con OpenVR o SteamVR possono accedere al servizio in abbonamento Viveport. Il singolo mese costa 14.99 euro, ma se si decide di optare per l’abbonamento annuale il costo è di 9.99 euro. Prima di pagare, però, il servizio ci regala 14 giorni gratuiti e tramite questi possiamo giocare a 700 giochi ed esperienza VR.

Il catalogo di Viveport include moltissimi titoli noti per VR: abbiamo Arizona Sunshine, il gioco d’azione a tema zombie, Ultimate Fishing Simulator, per gli amanti della pesca, il titolo sci-fi Space Battle VR, l’escape room I Expect You to Die e il noto Fruit Ninja. Ci sono però anche applicazioni molto interessanti, come Tilt Brush, per dipingere e disegnare in VR. Tutto può essere usato per un paio di settimane in modo completamente gratuito.

In questo periodo potremo probabilmente recuperare qualche gioco che ci era sfuggito e divertirci con i giochi gratis, ma ricordiamo sempre che la nostra priorità è la sicurezza. Se avete dubbi, potete seguire i nostri consigli.