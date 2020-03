Coronavirus: la piattaforma GOG offre una raccolta di 27 giochi gratis

Negli ultimi giorni, sono stati molti i Paesi che hanno preso la decisione di proclamare lo stato di emergenza a causa dei nuovi focolai del Coronavirus. Di conseguenza non si è fatto di certo mancare l’aiuto anche da parte di alcune aziende e piattaforme videoludiche, che hanno deciso di regalare alcuni titoli per andare incontro al pubblico costretto a passare più tempo in casa a causa del Coronavirus.

In queste ore, giunge notizia che anche la famosa piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi GOG ha assunto questa decisione, selezionando per i giocatori una lista di ben 27 titoli inclusi scaricabili gratuitamente. Qui di seguito vi mostriamo il tweet con cui lo store digitale di CD Projekt RED ha reso nota l’iniziativa al pubblico.

Why don't you #stayhome and play some free games? 😁

We've prepared a selection of games from our catalogue that you can get both free and DRM-free 🤓 💜

👉👉 https://t.co/sGIGYyJZEe pic.twitter.com/C8VkrZkFzV

— GOG.COM (@GOGcom) March 17, 2020